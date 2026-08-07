Средняя загрузка рейсов из Нижнего Новгорода в Сухум составила 76%

Более 1,7 тыс. пассажиров воспользовались прямым рейсом Нижний Новгород — Сухум с 30 мая по конец июля 2026 года. Средняя загрузка рейсов составила 76%, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Прямое авиасообщение со столицей Абхазии запустили в 2025 году. В текущем сезоне рейсы запланированы до 26 сентября.

В прошлом году за весь сезон авиакомпания «Икар» выполнила 19 оборотных рейсов и перевезла более 3 тыс. пассажиров при средней загрузке 75%. На субсидирование перелетов из бюджета Нижнего Новгорода направили более 13 млн руб.

Галина Шамберина