Воронежский бизнесмен не уничтожил борщевик в Некрасовском округе и попал в РНП

Ярославское межрегиональное УФАС включило индивидуального предпринимателя из Воронежской области в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) в связи со срывом сроков обработки борщевика в Некрасовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В мае этого года некрасовский «Центр благоустройства территорий» по итогам торгов заключил контракт на уничтожение борщевика с предпринимателем. Цена контракта составила 8,6 млн руб. Через месяц после подписания соглашения заказчик решил расторгнуть контракт, так как подрядчик не приступил к первичной обработке борщевика. На портале госзакупок отмечалось, что пропуск срока ведет к неэффективности мероприятий.

«В оправдание предприниматель заявил, что планировал использовать дроны для распыления средств, но не успел получить разрешение на полеты»,— рассказали в управлении УФАС.

Антимонопольный орган решил, что подрядчик сам выбирал способ исполнения контракта и обязан был просчитать все риски. В итоге предпринимателя на два года включили в РНП. До июля 2028 года он не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках. Вместе с тем в Некрасовском округе был заключен новый контракт на ликвидацию сорняка. В этот раз подрядчик — московский.

Алла Чижова