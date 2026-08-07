Адвокаты-супруги из Георгиевска ответят за мошенничество с наследством на 5,5 млн рублей

Георгиевский городской суд Ставропольского края приступит к рассмотрению уголовного дела против супружеской пары адвокатов, которые в составе организованной группы похитили имущество скончавшейся горожанки, лишив законного наследника собственности общей стоимостью свыше 5,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Георгиевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в городской суд материалы уголовного преследования в отношении супругов, практикующих в качестве адвокатов. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и повлекшие лишение гражданина права на жилье.

В основе преступной схемы лежат события 2018 года. Тогда местная жительница, непродолжительное время работавшая сиделкой при пожилой горожанке, решила завладеть имуществом подопечной после ее смерти. Для воплощения замысла она привлекла городского нотариуса, двух коллег-юристов с адвокатским статусом — впоследствии оказавшихся супругами — и рукоприкладчика.

Участники группы изготовили подложное завещание, по которому все нажитое покойной якобы переходило к ухаживавшей за ней женщине. Унаследованная таким образом собственность — три квартиры, отдельно стоящий жилой дом с земельным участком, а также накопленные денежные средства объёмом около 1 млн руб. — была поделена между соучастниками.

Законный наследник умершей в результате этих действий понес материальный урон, оцененный следствием в сумму, превышающую 5,5 млн руб.

Примечательно, что остальные члены преступного сообщества уже понесли наказание: ранее вынесенным приговором того же Георгиевского городского суда они осуждены к реальным срокам лишения свободы. Дело адвокатов-супругов по процессуальным основаниям рассматривалось отдельно и лишь теперь передано на рассмотрение по существу.

Станислав Маслаков