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Ограничение движения по Базовому переулку в Екатеринбурге продлили до октября

В Екатеринбурге продлили срок ограничения движения транспорта на пересечении переулка Базового и Сибирского тракта. Перекрытие будет действовать до 20 октября включительно, сообщили в администрации города.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ограничения связаны со строительством транспортной развязки у концерна «Калина». Объезд перекрытого участка предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.

Ранее сообщалось, что работы на развязке у концерна «Калина» в Екатеринбурге полностью завершат к концу года. Однако движение по мосту запустят уже в октябре.

Полина Бабинцева

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