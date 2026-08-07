Ограничение движения по Базовому переулку в Екатеринбурге продлили до октября

В Екатеринбурге продлили срок ограничения движения транспорта на пересечении переулка Базового и Сибирского тракта. Перекрытие будет действовать до 20 октября включительно, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ограничения связаны со строительством транспортной развязки у концерна «Калина». Объезд перекрытого участка предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.

Ранее сообщалось, что работы на развязке у концерна «Калина» в Екатеринбурге полностью завершат к концу года. Однако движение по мосту запустят уже в октябре.

Полина Бабинцева