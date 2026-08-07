Более 100 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие пляжного сезона
В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 105 пляжей, еще четыре пляжные территории проходят экспертизу Роспотребнадзора. Об этом сообщается в официальном канале правительства РФ.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
По данным властей, завершены работы по восстановлению пляжей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В настоящее время продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.
В прибрежной зоне водолазные подразделения очистили дно Черного моря, выполнив 22,75 тыс. погружений. В ходе работ собрано 22,45 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.
С начала ликвидационных мероприятий очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, включая повторную очистку отдельных участков. Общий объем собранного загрязненного песка и грунта превысил 185,3 тыс. т.
В работах по ликвидации последствий загрязнения задействованы 759 человек и 187 единиц техники.