Более 100 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие пляжного сезона

В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 105 пляжей, еще четыре пляжные территории проходят экспертизу Роспотребнадзора. Об этом сообщается в официальном канале правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным властей, завершены работы по восстановлению пляжей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В настоящее время продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.

В прибрежной зоне водолазные подразделения очистили дно Черного моря, выполнив 22,75 тыс. погружений. В ходе работ собрано 22,45 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

С начала ликвидационных мероприятий очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, включая повторную очистку отдельных участков. Общий объем собранного загрязненного песка и грунта превысил 185,3 тыс. т.

В работах по ликвидации последствий загрязнения задействованы 759 человек и 187 единиц техники.

Вячеслав Рыжков