Житель Пензенской лишился из-за мошенников 17 миллионов

Житель Кузнецка Пензенской области стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

В полицию обратился 46-летний кузнечанин. Он рассказал, как получил в мессенджере сообщение от «преподавательницы дочери». Злоумышленники прислали ссылку, ведущую на имитирующий «Госуслуги» сайт.

Затем мужчина получил несколько СМС о взломе аккаунта и оформлении кредитов. Потом позвонили из «Центробанка». Мошенник убедил потерпевшего в том, что его данные утекли, а цифровую подпись похитили.

«Под предлогом предотвращения перевода средств на счета экстремистских организаций, потерпевшего убедили отдать все свои сбережения курьеру»,— говорится в релизе. Кузнечанин на протяжении двух недель передавал злоумышленникам накопления, займы и деньги от продажи автомобиля. Суммарный ущерб составил 17 млн руб.

Дарья Васенина