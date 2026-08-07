Осадков в июле в Новороссийске выпало на 50% больше нормы

Июль в Новороссийске оказался холоднее обычного, а осадков выпало примерно на 50% больше климатической нормы. Об этом сообщил натуралист, исследователь природы и климата, член Русского географического общества Михаил Лучкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя температура воздуха в июле составила 24,7 градуса — на 0,6 градуса ниже климатической нормы периода 1991–2020 годов (25,3 градуса). По сравнению с последним десятилетием, когда средняя июльская температура достигала 26,1 градуса, разница составила почти полтора градуса. По словам Лучкина, настолько прохладным июль в XXI веке был лишь пять раз, причём четыре из них пришлись на нулевые годы.

Месяц постепенно холодал: средняя температура первой декады составила 25,6 градуса, второй — 24,8, третьей — 23,7 градуса. Особенно прохладными выдались 25 и 26 июля, когда дневная температура едва превышала 23 градуса. По оценке Лучкина, такая погода «больше соответствовала началу июня или даже первой декаде сентября, чем разгару лета».

Море при этом оставалось тёплым: средняя температура воды достигла 24,7 градуса. Это соответствует многолетней норме.

За июль выпало 96,2 мм осадков. Самыми дождливыми оказались 15, 16 и 26 июля. После дождей долго сохранялась духота: средняя влажность воздуха составила 63,9%, превысив обычные значения. Сильных ветров почти не было — средняя скорость составила 2,1 м/с, ниже нормы. Лишь 24 и 25 июля порывы достигали 16–17 м/с.

Несмотря на необычную прохладу, Лучкин не считает нынешний год аномальным. «После трёх засушливых лет нынешний год выглядит гораздо оптимистичнее: количество осадков уже примерно на 20% превышает норму», — отметил исследователь. По его словам, погодные особенности Новороссийска связаны с глобальными процессами: пока Западная Европа и Средняя Азия переживали рекордную жару, на Черноморском побережье наблюдался небольшой дефицит тепла. Лучкин также подчеркнул, что прохладное лето сегодня уже считается погодой в пределах нормы, поскольку сами климатические нормы постепенно меняются.

Анна Гречко