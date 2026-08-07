В Новороссийске усилили эвакуацию машин с запрещенной парковки

В Новороссийске эвакуаторы усилили контроль за соблюдением правил остановки и парковки. Вчера техника работала в Восточном районе, в том числе на Сухумском шоссе в районе магазинов, где автомобили регулярно оставляют под запрещающими знаками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Припаркованные с нарушениями машины затрудняют движение, в том числе для автомобилей экстренных служб. В городе эвакуация нарушителей проводится круглосуточно, а обращения жителей используются для выявления проблемных мест.

По данным МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска», с начала года на специализированную стоянку эвакуировали 4645 автомобилей. В среднем три эвакуатора ежедневно доставляют на штрафстоянку около 25 машин. Сейчас там находится более 200 автомобилей.

В последнее время эвакуаторы работают в том числе по заявкам жителей. Новороссийцев просят сообщать о нарушениях через сайт Госавтоинспекции, прикладывая фотографии.

Приоритетным направлением остаются центральные магистрали — улицы Советов, Энгельса, Мира и Новороссийской республики. По словам начальника МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» Роберта Гиваргизова, именно здесь чаще всего фиксируют нарушения, которые приводят к пробкам и затрудняют движение между районами города.

Автомобили обычно забирают со штрафстоянки в течение одного-двух дней. При этом владельцу приходится оплачивать время хранения машины и работу эвакуатора. Водителей просят не оставлять автомобили в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена».

Ранее сообщалось, что в Новороссийске с начала 2026 года эвакуировали 4568 автомобилей за нарушения правил остановки и стоянки. Сейчас на специализированной стоянке находятся 262 машины.

Анна Гречко