Погрузка на железной дороге в Тюменской области выросла на 6,2% за семь месяцев

На сети РЖД в Тюменской области погрузка за период с января по июль выросла на 6,2% относительно того же периода прошлого года и достигла 6,7 млн тонн, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Погрузка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за семь месяцев составила 5,5 млн тонн (+2,9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

За этот период в Тюменской области было погружено:

нефти и нефтепродуктов — 5 млн тонн (+5,8%);

химикатов и соды — 805,1 тыс. тонн (-5,7%);

строительных грузов — 284,4 тыс. тонн (+12,4%)

зерна — 236 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

черных металлов — 172 тыс. тонн (рост в 2 раза);

кокса — 143,1 тыс. тонн (-9,2%).

В Югре до конца июля погрузили:

нефти и нефтепродуктов — 4,9 млн тонн (+2,7%);

лесных грузов — 300,4 тыс. тонн (-8,5%);

лома черных металлов — 192,1 тыс. тонн (рост в 1,3 раза);

черных металлов — 64,6 тыс. тонн (-13,8%);

строительных грузов — 37,3 тыс. тонн (+5,2%);

метизов — 28,9 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

Погрузка в июле в Тюменской области достигла 934 тыс. тонн (+1,4%), в ХМАО — 881,1 тыс. тонн (+49,3%). В целом на СвЖД в январе-июле 2026 года погружено 68,6 млн тонн, в июле — 10,2 млн тонн.

Ирина Пичурина