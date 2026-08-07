Замглавы «Банка Татарстан» доставили в суд для избрания меры пресечения

Заместителя управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Александра Слепова доставили в Советский районный суд Казани для избрания меры пресечения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

По данным издания «Реальное время», замглаве банка предъявлено обвинение в получении взятки в размере 300 тыс. руб.

По версии следствия, господин Слепов получил незаконное вознаграждение за общее покровительство одному из поставщиков банка и содействие в получении контрактов. Деньги передавались наличными через посредника.

Анар Зейналов