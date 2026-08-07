В Волгограде задержали 22 хакеров, взломавших 197 аккаунтов на «Госуслугах»

В Волгограде задержали 22 участников хакерской группы, взломавшей более 100 аккаунтов на «Госуслугах» (ст. 272 и 272.1 УК РФ). Офисы фигурантов располагались в Волгоградской области, Краснодарском крае и Башкортостане. В состав группы входили граждане в возрасте от 20 до 32 лет, сообщили в федеральном МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперативная съемка Фото: оперативная съемка

По данным следствия, с августа 2024 по август 2025 года хакеры получили неправомерный доступ к личным кабинетам 197 граждан, в том числе умерших, меняли пароли и дистанционно заключали договоры на оказание услуг с выделением абонентских номеров. Оформленные на других людей номера перепродавали мошенникам для оборота денег, полученных от обманутых граждан.

11 фигурантам также вменяется участие в преступном сообществе (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Десятерых задержанных отправили под стражу, еще 12 запретили совершать определенные действия. При обысках у фигурантов изъяли компьютерную технику, телефоны, более 4,5 тыс. сим-карт, деньги и блокноты с записями.

Нина Шевченко