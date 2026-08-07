В Новороссийске днем 7 августа 27 АЗС продолжают отпуск бензина и дизеля

По состоянию на 12:00 7 августа в Новороссийске работают 27 автозаправочных станций, где можно приобрести топливо. Об этом сообщили в администрации города. На всех действующих АЗС по решению собственников введены ограничения: бензин и дизель отпускают только в топливные баки автомобилей и в объеме не более 30–50 литров на одну машину.

Сейчас на заправках отсутствует бензин марки АИ-100. АИ-95 доступен на 18 АЗС, АИ-92 — на 19, дизельное топливо — на всех 27 работающих станциях.

В городе сохраняются ограничения на отпуск отдельных видов топлива. Так, на ряде АЗС бензин АИ-92 и АИ-95 продают только по топливным картам, тогда как дизель доступен для всех автомобилистов.

Топливо отпускают на станциях сетей Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Татнефть и других операторов. В частности, АЗС работают в районе Цемдолины, на улицах Ленина, Суворовской и Куникова, на Сухумском шоссе, в поселках Верхнебаканский, Гайдук, Глебовское, Натухаевская и на других направлениях.

Еще шесть автозаправочных станций временно не осуществляют отпуск топлива. Власти продолжают мониторинг ситуации с обеспечением города нефтепродуктами.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС Анапы публикуются ежедневно на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее сообщалось, что ситуация с обеспечением топливом в Краснодарском крае начала стабилизироваться после решений правительства РФ об увеличении поставок нефтепродуктов в регион. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил по итогам рабочей встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, на которой также обсудили подготовку Кубани к предстоящему отопительному сезону.

Анна Гречко