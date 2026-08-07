Расходы на платные услуги выросли в Курской области до 48 млрд за полугодие

За первое полугодие 2026-го населению Курской области было оказано платных услуг на 47,8 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Курскстат. Больше всего куряне потратили на оплату услуг ЖКХ — 33,6% от общего объема, или свыше 16 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На оплату бытовых, транспортных, телекоммуникационных, медицинских услуг и услуг системы образования в общем объеме пришлось 56,9%. По данным Курскстата, непосредственно бытовых услуг за первое полугодие 2026-го было оказано на 8,7 млрд руб., что на 1,3% больше прошлогоднего показателя.

В конце июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что жители Воронежской области за первое полугодие потратили на платные услуги 107,4 млрд руб. Доля услуг ЖКХ заняла 32,1% в общем объеме.

Денис Данилов