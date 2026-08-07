СК проводит проверку после травмы ребёнка на детской площадке Ставрополья

Следственный отдел по городу Минеральные Воды возбудил проверку после того, как 5 августа на детской площадке с уличного тренажёра сорвалась металлическая деталь и упала на 4-летнюю девочку, сломав ей фаланги пальцев руки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

По имеющимся данным, 5 августа на одной из детских площадок города у уличного тренажёра сорвалось крепление. Упавшая металлическая деталь травмировала 4-летнюю девочку: у неё зафиксирован перелом фаланг пальцев руки. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

Следственный отдел по городу Минеральные Воды СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Тренажёр отстранён от эксплуатации до устранения неисправности.

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Тат Гаспарян