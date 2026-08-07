В Екатеринбурге отметили десятую годовщину со дня смерти Эрнста Неизвестного

Серия мероприятий, посвященных памяти скульптора Эрнста Неизвестного, ушедшего из жизни в августе 2016 года, прошла в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тематическая программа «10 лет без Эрнста Неизвестного» в Художественном музее Эрнста Неизвестного Фото: Илья Силин Возложение цветов к мемориальной доске Эрнста Неизвестного Фото: Илья Силин Следующая фотография 1 / 2 Тематическая программа «10 лет без Эрнста Неизвестного» в Художественном музее Эрнста Неизвестного Фото: Илья Силин Возложение цветов к мемориальной доске Эрнста Неизвестного Фото: Илья Силин

Сначала сотрудники Художественного музея Эрнста Неизвестного, представители культурного сообщества и горожане возложили цветы к мемориальной доске Эрнста Неизвестного по адресу ул. Физкультурников, 30.

Затем в музее была организована тематическая программа «10 лет без Эрнста Неизвестного». Вместо традиционного вечера памяти сотрудники музея предложили посетителям своеобразное путешествие по последнему десятилетию — рассказали, как менялось отношение к наследию мастера и какие проекты удалось реализовать за эти годы.

Уроженец Свердловска Эрнст Неизвестный (1925-2016) — один из самых известных российских скульпторов XX века, чьи работы находятся в музеях и общественных пространствах по всему миру. В Советском Союзе он получил широкую известность не только благодаря своему творчеству, но и после публичного конфликта с Никитой Хрущевым на выставке в московском Манеже в 1962 году. Позже художник эмигрировал, жил и работал в Швейцарии и США, однако продолжал создавать произведения для России. Среди наиболее известных его работ — надгробный памятник Никите Хрущеву на Новодевичьем кладбище, монументы «Маски скорби», посвященные жертвам политических репрессий, в Магадане и в Екатеринбурге, философская композиция «Древо жизни». В Екатеринбурге с 2013 года работает единственный в России музей, полностью посвященный его творчеству.

Открывая встречу, научные сотрудники напомнили, что Эрнст Неизвестный ушел из жизни 9 августа 2016 года. Тогда новость стала событием мирового масштаба, а сегодня, спустя десять лет, музей уже может оценить, как изменилось восприятие личности художника и его творчества.

Рассказ был построен в хронологическом порядке. Одним из ключевых событий первых лет после смерти мастера стало открытие монумента «Маски скорби» на 12-м километре Московского тракта. Сотрудники подробно вспомнили историю создания мемориала, отметив, что работа над проектом началась еще при жизни Эрнста Неизвестного, а реализовать его удалось уже после ухода скульптора.

Особое внимание участники встречи уделили исследовательской работе музея. За прошедшие годы были записаны десятки интервью с людьми, лично знавшими Эрнста Неизвестного, а итогом этой работы стало издание книги воспоминаний «Лицо без маски». По словам сотрудников музея, многие свидетели эпохи уже ушли из жизни, поэтому собранные воспоминания приобретают особую историческую ценность.

Не обошли стороной и непростой период пандемии. Несмотря на ограничения и закрытые выставки, музей продолжил работу в цифровом формате: появились виртуальные проекты, видеолекции, а позже — электронная энциклопедия Эрнста Неизвестного, которой сегодня пользуются студенты и исследователи.

Отдельный блок встречи был посвящен подготовке к столетию со дня рождения скульптора. Сотрудники рассказали о международном конкурсе философских эссе, участниками которого стали авторы из России, Казахстана и Кыргызстана, а также о масштабных издательских проектах и сотрудничестве с ведущими музеями страны, включая Третьяковскую галерею и Музей русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Завершился вечер показом документального фильма «Боги и бесы Эрнста Неизвестного», после которого гости смогли познакомиться с экспозицией музея и новыми изданиями, посвященными Эрнсту Неизвестному.

Илья Силин