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В Ярославской области в 7,5 раза снизилось число обращений из-за укусов клещей

В Ярославской области в период с 27 июля по 2 августа зафиксировано 20 обращений граждан из-за укусов клещей. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Чаще всего в медицинские организации после укусов обращались в Даниловском округе — восемь раз за неделю. На втором и третьем местах по количеству обращений — Тутаев (6) и Первомайский округ (3). Дети составили 15% от общего числа пострадавших.

Неделей ранее, с 20 по 26 июля, Роспотребнадзор зафиксировал 152 обращения, что более чем в 7,5 раза больше, чем по итогам прошедшей недели.

Алла Чижова

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