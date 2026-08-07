Промомед увеличил выручку на 76% в первом полугодии 2026 года

ПАО «Промомед» сообщило о росте выручки группы на 76% по итогам первых шести месяцев 2026 года. Операционные показатели и финансовую отчетность по МСФО компания планирует раскрыть 31 августа.

Фото: promomed.pro

В «Промомеде» отмечают, что динамика оказалась выше собственного прогноза по выручке. По данным компании, ключевые стратегические направления показывают двузначные темпы роста на фоне увеличения спроса на современные высокотехнологичные методы терапии. С мая группа занимает первое место на российском розничном фармрынке по стоимостному объему продаж, утверждают в компании.

Рост «Промомеда» компания связывает со стратегией инновационного развития, собственными исследованиями и производством полного цикла. В структуру группы входят исследовательский R&D-центр и завод «Биохимик», расположенные в городе Саранске (Республика Мордовия). При этом R&D-хаб компании включает также лаборатории и исследовательские центры в Москве. Портфель насчитывает свыше 360 лекарственных препаратов, применяемых в эндокринологии, онкологии, неврологии, а также при лечении аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Собственник и основатель «Промомеда» Петр Белый развивает компанию с 2005 года. Группа делает ставку на собственные разработки и расширение присутствия в наиболее быстрорастущих сегментах фармацевтического рынка.