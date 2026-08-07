Арзамасской типографии отменили штраф за просрочку уплаты экологического сбора

Типографии в городе Арзамасе Нижегородской области отменили штраф в размере 250 тыс. руб. за просрочку на сутки уплаты экологического сбора. В суде удалось доказать нарушения со стороны контролирующих органов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Нижегородской области.

Размер сбора составлял 2,34 тыс. руб. Однако минимальный штраф за просрочку его уплаты составляет четверть миллиона — в 107 раз больше суммы сбора.

При изучении дела выяснилось, что типографию не уведомили должным образом о составлении протокола: извещение направили на личную почту директора, которая не является официальной и не указана в ЕГРЮЛ. В результате суд отменил постановление об административном наказании.

Галина Шамберина