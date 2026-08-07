С начала года в Сочи отдохнули более 4 млн человек

С начала 2026 года Сочи принял более 4 млн туристов, сообщил заместитель главы города Сергей Сомко на заседании оперативного штаба по подготовке и проведению летнего курортного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По его словам, курортный сезон находится на пиковом этапе и проходит в штатном режиме. За последние две недели в городе удалось стабилизировать ситуацию с обеспечением топливом и устранить очереди на автозаправочных станциях. Коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, а возникающие нештатные ситуации устраняются в оперативном порядке.

Основной задачей городские власти называют обеспечение комфортного пребывания гостей в рамках концепции сезона-2026 «Выбирай Сочи». Оперативный штаб продолжает работу для реагирования на возникающие вопросы в период высокой туристической нагрузки.

Мониторинговые группы ежедневно проводят проверки пляжных территорий, в том числе участков, не закрепленных за официальными пользователями, где установлены предупреждающие знаки. За отчетный период специалисты провели 27 рейдов по выявлению нарушений при перевозке пассажиров автомобилями повышенной проходимости.

Кроме того, в Сочи пресекли восемь случаев незаконной торговли алкогольной продукцией. В ходе мероприятий было изъято 1863 литра контрафактного алкоголя.

Во всех районах города продолжается информационная работа с жителями и гостями по соблюдению правил безопасности в условиях особого противопожарного режима. В Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте остается стабильной. На пляжах размещаются информационные материалы о правилах безопасного отдыха и соблюдении гигиенических требований.

Вячеслав Рыжков