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Кисловодск занял третье место по качеству воздуха среди городов России

В рейтинге российских городов с самым чистым воздухом для летнего отдыха Кисловодск занял третье место. Исследование было проведено сервисом по бронированию жилья. Об этом сообщает глава города Евгений Моисеев.

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Лидерами рейтинга стали Геленджик и Севастополь. В десятку лучших также вошли Петрозаводск, Йошкар-Ола, Элиста, Железноводск, Петропавловск-Камчатский, Астрахань и Горно-Алтайск.

Глава города отметил, что Кисловодск уже долгие годы сохраняет статус одного из самых экологически благоприятных курортов страны.

Наталья Белоштейн

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