Кисловодск занял третье место по качеству воздуха среди городов России
В рейтинге российских городов с самым чистым воздухом для летнего отдыха Кисловодск занял третье место. Исследование было проведено сервисом по бронированию жилья. Об этом сообщает глава города Евгений Моисеев.
Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ
Лидерами рейтинга стали Геленджик и Севастополь. В десятку лучших также вошли Петрозаводск, Йошкар-Ола, Элиста, Железноводск, Петропавловск-Камчатский, Астрахань и Горно-Алтайск.
Глава города отметил, что Кисловодск уже долгие годы сохраняет статус одного из самых экологически благоприятных курортов страны.