Кисловодск занял третье место по качеству воздуха среди городов России

В рейтинге российских городов с самым чистым воздухом для летнего отдыха Кисловодск занял третье место. Исследование было проведено сервисом по бронированию жилья. Об этом сообщает глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Лидерами рейтинга стали Геленджик и Севастополь. В десятку лучших также вошли Петрозаводск, Йошкар-Ола, Элиста, Железноводск, Петропавловск-Камчатский, Астрахань и Горно-Алтайск.

Глава города отметил, что Кисловодск уже долгие годы сохраняет статус одного из самых экологически благоприятных курортов страны.

Наталья Белоштейн