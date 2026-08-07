Прокуратура Астраханской области выявила более 20 тысяч нарушений за полугодие

В Астраханской области подвели итоги работы региональной прокуратуры за первое полугодие 2026 года. Как сообщил на заседании коллегии прокурор области Александр Гулягин, за шесть месяцев ведомство выявило свыше 20 тыс. нарушений законодательства. К различным видам ответственности привлечены 4,5 тыс. лиц, прокурорское вмешательство позволило восстановить права почти 3 тыс. граждан.

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Ключевыми направлениями надзора стали защита трудовых прав и сфера ЖКХ. В результате принятых мер задолженность по заработной плате в регионе сократилась на 89 млн руб., а число аварий на коммунальных объектах снизилось на 76%. Также ведомство добилось погашения долгов перед предпринимателями на сумму более 390 млн руб., уделив внимание снижению административного давления на бизнес.

Отдельное внимание прокуратура уделила жилищным правам детей-сирот и надзорному сопровождению реализации национальных проектов. В заседании коллегии также принял участие председатель регионального правительства Денис Афанасьев. По итогам мероприятия ведомство утвердило комплекс дополнительных мер по совершенствованию надзорной деятельности.

Никита Маркелов