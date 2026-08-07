Контроль за капремонтом 33 домов на Ставрополье обойдется в 3,7 млн рублей

В Ставропольском крае определили подрядчика по контролю за капремонтом в 33 многоквартирных домах в Ставрополе, Михайловске и Красногвардейском округе. Стоимость контракта составила 3,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого фонда капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Специалисты проконтролируют ремонт 25 крыш, трех фасадов и 11 внутридомовых инженерных систем электроснабжения и водоотведения.

Подрядчик обязан следить за качеством материалов, соблюдением технологии работ и соответствием ремонта проектной документации.

Наталья Белоштейн