Авиабилеты из Казани на сентябрь подешевели в среднем на 26%

Минимальные тарифы на внутренние рейсы из Казани в сентябре снизились в среднем на 26% по сравнению с августом. Казань заняла третье место среди городов по снижению цен после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутренние рейсы из Казани подешевели в среднем на 26%

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Внутренние рейсы из Казани подешевели в среднем на 26%

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Сильнее всего подешевели билеты в Минеральные Воды — на 53,7%. Минимальные тарифы без багажа на 1 сентября составляют 3318 рублей в Москву, 6662 рубля в Санкт-Петербург и 8033 рубля в Екатеринбург.

При этом подорожали билеты в Сочи: минимальный тариф на рейс Казань — Сочи вырос на 13,9% к августу и на 29,2% к сентябрю прошлого года. Цена перелета из Сочи в Казань за год выросла на 10%. В АТОР удорожание связывают с массовым возвращением туристов с курортов в начале осени.

Снижение цен в целом по России составило в среднем 11–15%: его поддержали распродажи авиакомпаний и завершение пикового сезона.

Анар Зейналов