Отель в Ярославле повторно выставлен на торги за 723 млн рублей

Министерство имущественных отношений региона выставило на продажу гостиничный комплекс Azimut отель Ярославль, расположенный на Московском проспекте. Торги назначены на 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ГИС Торги» Фото: «ГИС Торги»

Первый аукцион по продаже комплекса был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Однако гостиницу вновь выставили по прежней цене — 723,9 млн руб. В состав лота вошли здание гостиницы площадью 12 тыс. кв. м со всем движимым имуществом и земельный участок площадью 7,3 тыс. кв. м. Здание оценено в 588 млн руб., движимое имущество — в 101 млн руб., участок — в 33 млн руб.

Общий номерной фонд гостиницы составляет 118 номеров разных категорий. В отеле есть крытый бассейн, ресторанный комплекс и конференц-залы. Гостиница сдана в аренду до 2046 года сети Azimut Hotels.

Отель построен в 2008 году на средства мэрии Москвы к тысячелетию Ярославля, а спустя 10 лет передан в собственность Ярославской области. Ранее гостиница работала под названием «Святой Георгий».

Алла Чижова