Бизнесмена из Нижнего Тагила будут судить за мошенничество на 24 млн рублей

Прокуратура передала в Ленинский районный суд Нижнего Тагила уголовное дело 42-летнего бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере более чем на 24 млн руб. при строительстве домов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Его будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель занимался строительством жилых домов и нежилых зданий. При строительстве домов с декабря 2023 года по октябрь 2024 года в Ленинском районе он умышленно не исполнил обязательства по договорам строительного подряда. Предприниматель создавал видимость выполнения работ — дома так и не были построены, хотя девять потерпевших уже внесли оплату.

По данным руководителя пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, точная сумма ущерба всем потерпевшим составила 37 млн руб. — расследованием занимались следователи полиции Нижнего Тагила. «По всем незавершенным объектам полицией были проведены строительно-технические экспертизы, по результатам которых установлено, что сумма выполненных работ составила всего порядка 16,5 млн руб. Эта сумма пойдет в счет возмещения потерпевшим причиненного ущерба»,— рассказал полковник Горелых.

Представители МВД также арестовали автомобили фигуранта: Chevrolet Cruze, BMW X5 и два Subaru.

Ирина Пичурина