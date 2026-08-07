«Единая Россия» займет первую строчку в бюллетене на выборах в ЗакС

По итогам жеребьевки партия «Единая Россия» будет расположена на первой строчке в бюллетене на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга по единому избирательному округу, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Мероприятие состоялось в Горизбиркоме 7 августа. Последнее место в бюллетене получила партия «Справедливая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Горизбиркоме Петербурга определили порядковые номера партий в бюллетени на выборах в Заксобрание

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ В Горизбиркоме Петербурга определили порядковые номера партий в бюллетени на выборах в Заксобрание

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

На второй строчке — КПРФ, на третьем — «Новые люди». Четвертую и пятую строчки займут ЛДПР и «Зеленые» соответственно.

Жеребьевка проводилась с помощью конвертов. Представитель партии выбирал понравившийся ему «билет». Партийцы подходили к столу в соответствии с порядком регистрации списков кандидатов.

На выборах в Государственную думу по партийным спискам бюллетень также возглавила «Единая Россия». Последняя строчка досталась «Новым людям». Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В Петербурге в эти дни будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания и местных советов.

Константин Леньков