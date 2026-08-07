В Калининграде начали продавать абонементы на муниципальные парковки

В Калининграде стартовала продажа абонементов на муниципальные парковки. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградцы смогут купить месячные абонементы на городские парковки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Калининградцы смогут купить месячные абонементы на городские парковки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Всего власти планируют реализовать 267 абонементов, которые дают право на пользование парковочными местами в течение месяца. Стоимость такого билета составляет 2 480 рублей. При этом программа распространяется преимущественно на парковки, расположенные в жилых районах, и не затрагивает центральную часть города.

Абонементы доступны на семи муниципальных парковках: на улице Гайдара, улице Генерала Озерова, у Театра эстрады, на улице Железнодорожной, у здания «Калининградгражданпроекта», рядом с дворцом спорта «Янтарный» и на улице Согласия.

Для автомобилистов, не приобретающих абонемент, сохраняется почасовая оплата. Для транспортных средств категорий «А» и «М» стоимость парковки составит 30 рублей за час пользования машиноместом.

Матвей Николаев