В Кисловодске из-за сильного ветра приостановили работу канатной дороги

В Кисловодске временно прекращена работа канатной дороги, расположенной на территории Национального парка. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кисловодска Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

По его информации, решение о приостановке движения было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Из-за сильного ветра запуск подъемника запрещен — это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров»,— отметил господин Моисеев.

Глава города добавил, что подобные меры являются стандартной процедурой при неблагоприятных погодных условиях. Возобновление работы канатной дороги возможно только после нормализации погодных условий и проведения необходимых проверок технического состояния оборудования.

Наталья Белоштейн