В Дагестане модернизируют 53 центра занятости населения за 733 млн рублей

Правительство Дагестана утвердило проект модернизации центров занятости населения в рамках национального проекта «Кадры». На реализацию программы, рассчитанной на 2027–2028 годы, планируется направить более 733 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первый этап модернизации охватит 20 центров занятости: один управляющий и 19 территориальных. В 2027 году планируется провести текущий ремонт, оснащение и приведение к единому фирменному стилю «Работа в России» 21 здания. Также предусмотрено повышение оплаты труда сотрудников центров.

Второй этап предусматривает модернизацию еще 27 территориальных центров занятости. В 2028 году планируется строительство 17 модульных зданий и ремонт с оснащением 12 действующих объектов.

Финансирование проекта составит 733,4 млн руб., из которых 462,3 млн руб. будет выделено в 2027 году и 271,1 млн рублей — в 2028 году. Основная часть средств поступит из федерального бюджета.

Текущий ремонт проведут в управляющем центре и 32 территориальных центрах занятости населения.

Наталья Белоштейн