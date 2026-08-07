«Рубин» и «Нефтехимик» создадут единую систему подготовки футболистов

«Рубин» и «Нефтехимик» объявили о начале стратегического партнерства, направленного на формирование единой футбольной вертикали в Татарстане, которая объединит более 5000 молодых спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Ключевым направлением станет выстраивание единой системы подготовки игроков для профессиональных команд. Специалисты академии «Рубина» и ДЮСШ «Нефтехимик» разработают общую методическую базу, география селекции расширится на соседние регионы.

Партнерство не повлияет на статус и структуру «Нефтехимика»: существующая инфраструктура клуба и система подготовки юных спортсменов сохранятся, основная команда продолжит выступления в Первой лиге.

В сезоне 2025/26 «Рубин» занял восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 43 очка в 30 матчах. «Нефтехимик» завершил сезон на 11-м месте в Первой лиге.

Анар Зейналов