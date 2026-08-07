Первый в России джазовый вуз может открыться в Петербурге

В России может появиться первый специализированный вуз, который будет готовить профессиональных джазовых исполнителей и преподавателей. В качестве возможных площадок для его создания рассматриваются Москва и Санкт-Петербург. Об этом в интервью РИА Новости сообщил народный артист России Игорь Бутман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бутман рассказал о планах создать первый российский вуз для джазовых музыкантов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Игорь Бутман рассказал о планах создать первый российский вуз для джазовых музыкантов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам музыканта, сегодня в стране существуют учебные заведения с джазовыми направлениями подготовки, однако этого недостаточно. Новый вуз, по его замыслу, должен стать аналогом всемирно известного Berklee College of Music в Бостоне и обеспечить подготовку как высококлассных артистов, так и педагогов.

Господин Бутман отметил, что проект находится на стадии детальной проработки. Сейчас специалисты готовят методические материалы и концепцию будущего учебного заведения, определяют его структуру, особенности образовательной программы и обосновывают необходимость создания такого центра.

Кроме того, предстоит оценить потенциальный спрос среди абитуриентов, а также определить модель приема студентов — на бюджетной или коммерческой основе.

По мнению музыканта, российской системе музыкального образования необходим крупный специализированный центр эстрадно-джазового искусства, который позволит вывести подготовку исполнителей на новый уровень.

Матвей Николаев