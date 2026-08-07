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В Астрахани в результате пожара погибли мать и двое ее детей

В Советском районе Астрахани при пожаре в частном жилом доме погибли трое членов одной семьи. Возгорание произошло 5 августа на улице Краснодарской. По предварительным данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание.

Фото: МЧС Астраханской области

Фото: МЧС Астраханской области

Как следует из материалов следствия, сигнал о возгорании поступил около 11:00. Огонь охватил двухэтажный деревянный дом и две хозяйственные постройки общей площадью 108 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело трехмесячного ребенка. Его 13-летний брат и мать были госпитализированы в тяжелом состоянии с обширными ожогами. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался утром 6 августа, спустя несколько часов умерла его мать.

По факту гибели людей региональное следственное управление СК России проводит процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Никита Маркелов