В Новороссийске отражают атаку БПЛА, жителям рекомендовано укрыться

В Новороссийске 7 августа около 9:50 объявлена угроза атаки БПЛА. Все службы переведены в состояние максимальной готовности, сообщается в Telegram-канале городского МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано отойти от окон и принять меры безопасности. Тем, кто находится дома, советуют укрыться в комнате без выхода окон на море либо в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Находящимся на улице следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе либо парковке. Использовать автомобиль в качестве укрытия, а также прятаться под стенами многоквартирных домов не рекомендуется.

Власти призывают горожан не публиковать в социальных сетях фото и видео работы систем ПВО, средств защиты объектов, а также действий специальных и оперативных служб.

Глава Геленджика Алексей Богодистов также сообщил, что в городе объявлена тревога. По словам мэра, громкие звуки связаны с работой средств ПВО.

В ночь на 7 августа, в период с 20:00 до 08:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской и Тульской областей, Краснодарского и Пермского краев, республик Крым, Татарстан и Башкортостан, а также над акваторией Черного моря.

Анна Гречко