Двух белгородцев будут судить в Нижегородской области по делу о мошенничестве

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинение двум жителям Белгородской области по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им инкриминируют хищение почти 18 млн руб. у 77-летнего жителя Дзержинска, сообщили в нижегородской прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регионального ГУ МВД, фигуранты 35 и 38 лет звонили потерпевшему под видом сотрудников банка и правоохранительных органов. Они заявили, что от его имени якобы сделан перевод в поддержку ВСУ. Под угрозой уголовного дела обвиняемые потребовали передать все наличные для «проверки и декларирования». Пенсионер согласился и передал приехавшим аферистам 17,8 млн руб.

Личности обвиняемых установили за 20 дней, они находятся под стражей. Для обеспечения возмещения ущерба у них арестовали имущество на 4 млн руб.

Галина Шамберина