Атаку БПЛА отражают в Новороссийске

В Новороссийске идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, все оперативные и экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В городе включены сирены оповещения «Внимание всем». Жителям рекомендовано не подходить к окнам, соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят в сторону моря.

Городские власти также призвали не публиковать в социальных сетях фотографии и видеозаписи работы средств противовоздушной обороны, систем защиты объектов, а также действий специальных и оперативных служб.

При нахождении на улице жителям и гостям города рекомендовано укрыться в подвальных помещениях, подземных переходах или на подземных парковках. Использовать автомобили в качестве укрытия и находиться у стен многоквартирных домов не рекомендуется.

Власти призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Сигнал тревоги будет отменен после стабилизации обстановки.

Глава Геленджика Алексей Богодистов также сообщил, что в городе объявлена тревога. По словам мэра, громкие звуки связаны с работой средств ПВО.

Вячеслав Рыжков