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Пожар на пилораме произошел в Нижегородской области из-за поджога

Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел на деревообрабатывающем предприятии в Воротынском округе, сообщили в региональном ГУ МЧС. По предварительным данным, он случился из-за поджога.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как уточнили в ведомстве, на территории предприятия на Сергачском шоссе загорелись отходы производства, была угроза распространения пожара на соседние здания.

В ликвидации возгорания принимали участие 23 человека и восемь единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

Галина Шамберина