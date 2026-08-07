Пожар на пилораме произошел в Нижегородской области из-за поджога

Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел на деревообрабатывающем предприятии в Воротынском округе, сообщили в региональном ГУ МЧС. По предварительным данным, он случился из-за поджога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как уточнили в ведомстве, на территории предприятия на Сергачском шоссе загорелись отходы производства, была угроза распространения пожара на соседние здания.

В ликвидации возгорания принимали участие 23 человека и восемь единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

Галина Шамберина