Пожар на пилораме произошел в Нижегородской области из-за поджога
Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел на деревообрабатывающем предприятии в Воротынском округе, сообщили в региональном ГУ МЧС. По предварительным данным, он случился из-за поджога.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Как уточнили в ведомстве, на территории предприятия на Сергачском шоссе загорелись отходы производства, была угроза распространения пожара на соседние здания.
В ликвидации возгорания принимали участие 23 человека и восемь единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.