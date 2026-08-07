Суд отказал ярославцу в признании незаконными условий договора каршеринга

Красноперекопский районный суд Ярославля оставил без удовлетворения иск местного жителя, который настаивал на признании недействительными положений договора аренды автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Пользователь каршеринга обратился в суд с требованием признать незаконными штрафы и пени, предусмотренные в случае повреждения машины по его вине. Мужчина пояснил, что в феврале взял в аренду автомобиль Nissan Qashqai и совершил ДТП.

Ущерб автомобилю оценили в 206 тыс. руб. Эти деньги он возместил. Однако компания потребовала от него также заплатить штраф 15 тыс. руб. за ДТП, а затем списала с карты пользователя 6,6 тыс. руб. за неоплату. Водитель посчитал, что условия договора об уплате штрафа и пени противоречат действующему законодательству.

«Он как сторона договора был лишен возможности участвовать в определении условий договора, также просил учесть, что ДТП, виновником которого он является, было совершено им по неосторожности»,— рассказали в пресс-службе.

Как выяснил суд, договор заключался в приложении. Отношения между сторонами в этом случае регулировались договором присоединения: его условия определены компанией, пользователь либо принимает их в целом, либо отказывается. Суд установил, что истец согласился с условиями аренды автомобиля.

«Истец располагал полной информацией об условиях заключенного договора и добровольно принял на себя все права и обязанности, определенные им»,— добавили в пресс-службе.

По итогам рассмотрения иска суд не нашел оснований для признания пунктов договора недействительными, так как они не противоречат закону и не нарушают права водителя.

Алла Чижова