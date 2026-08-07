В Анапе 7 августа топливо доступно на 26 АЗС

По состоянию на 09:30 7 августа в Анапе работают 26 автозаправочных станций. На семи АЗС по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 13 заправках действуют ограничения по объему отпуска топлива в бак автомобиля: АИ-92 и АИ-95 — до 30 л на пяти АЗС, АИ-92, АИ-95 и ДТ — до 40 л на трех, дизельного топлива — до 50 л на шести и до 60 л на трех АЗС.

АИ-92 доступен на 17 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на всех 26 работающих станциях. АИ-100 временно отсутствует.

Власти отмечают, что информация актуальна на 09:30 и в течение дня ситуация может меняться. Водителей просят не закупать топливо впрок, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на АЗС, сократить очереди и сохранить доступность топлива.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС Анапы публикуются ежедневно на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее сообщалось, что ситуация с обеспечением топливом в Краснодарском крае начала стабилизироваться после решений правительства РФ об увеличении поставок нефтепродуктов в регион. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил по итогам рабочей встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, на которой также обсудили подготовку Кубани к предстоящему отопительному сезону.

Анна Гречко