Прокуратура запросила пожизненное для обвиняемого в убийстве жены новороссийского бизнесмена

В Краснодарском краевом суде прошли прения по делу о похищении и убийстве Юлии Григоренко, жены совладельца новороссийской компании «Ново-Трейд» Романа Григоренко. Для Карена Торояна гособвинение запросило пожизненное заключение, для Ашота Агаяна — 21 год колонии, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прокурор Наталья Каликанова попросила назначить Карену Торояну пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф 500 тыс. руб. Агаяну предложено назначить 21 год колонии строгого режима и штраф 400 тыс. руб. Кроме того, обвинение считает обоснованным взыскать с подсудимых компенсацию морального вреда: 11,1 млн руб. с Торояна и 10,5 млн руб. с Агаяна.

Отягчающим обстоятельством для Карена Торояна прокурор назвала рецидив: ранее он был осужден за насильственное преступление. Явки с повинной по отдельным эпизодам стали смягчающим обстоятельством для обоих подсудимых. При этом заявления о готовности отправиться в зону СВО обвинение таковыми не считает, полагая, что фигуранты рассматривают это как способ избежать ответственности.

Юлия Григоренко была похищена в Новороссийске в ноябре 2023 года. По версии следствия, организатором преступления выступил Ридван Алиев, а Тороян и Агаян были его сообщниками. Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в лесном массиве. После ее убийства Роман Григоренко получил сообщение с требованием выкупа в размере 26 биткойнов — на тот момент около 87 млн руб.

Следствие установило, что Ридван Алиев ранее был осужден за разбой и после участия в СВО был помилован. Вернувшись в Новороссийск, он начал планировать нападения на предпринимателей. Юлия Григоренко, согласно материалам дела, привлекла его внимание в том числе из-за автомобиля BMW новой модели.

Карен Тороян и Ашот Агаян в ходе следствия частично признавали вину и утверждали, что Ридван Алиев ввел их в заблуждение, представившись командиром группы по борьбе с украинскими диверсантами и шпионами. По их версии, похищение женщины он называл «задержанием», а сообщникам обещал медали и последующее трудоустройство в правоохранительных органах. Сам Алиев до суда не дожил: он умер сразу после задержания.

Помимо убийства Юлии Григоренко, обвинение касается двух эпизодов угона автомобилей с похищением их владельцев. По версии следствия, угнанные машины использовались для слежки за семьей Григоренко и последующего похищения женщины. Владельцев автомобилей впоследствии освобождали.

Приговор по делу суд пока не вынес.

Анна Гречко