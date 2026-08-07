«Союзмультфильм» судится с предпринимателем из Новороссийска из-за продажи товаров с изображением Волка

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил решения нижестоящих инстанций по спору между «Союзмультфильмом» и предпринимателем из Новороссийска касающемуся использования образа Волка из мультфильма «Жил был пес». Дело направлено на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Основанием для иска послужила продажа на маркетплейсе товара с изображением персонажа, права на который принадлежат ООО «Союзмультфильм», и товарного знака, зарегистрированного за АО «Киностудия «Союзмультфильм». Истцы требовали взыскать с ответчика по 151 тыс. руб. в пользу каждого, так как по их подсчетам, количество реализованного ответчиком товара составило 485 штук. Ответчик отметил в суде, что им реализовано порядка 20 – 30 табличек со спорным изображением,

но не приводил доказательства данного обстоятельства.

Арбитражный суд Краснодарского края, а затем и апелляция, снизили размер компенсации до 50 тыс. руб., указав, что представленные истцами данные не являются достоверным доказательством количества реализованной продукции.

Кассационная инстанция сочла такой подход не вполне корректным. Как отмечается в постановлении СИП, законодательство не устанавливает закрытого перечня допустимых доказательств, а ответчик вправе, но не обязан по умолчанию оспаривать расчет истца, однако в данном случае он не представил встречных данных о реальном объеме продаж.

Суд по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края, указав на необходимость оценить доказательства сторон в совокупности и определить размер компенсации в соответствии с избранным истцами способом расчета.

Наталья Решетняк