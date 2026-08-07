Медсестру из Набережных Челнов признали самым уставшим россиянином

Медсестра-анестезист из Набережных Челнов признана самой уставшей россиянкой по итогам исследования группы «Мантера», в котором участвовали 9358 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Организаторы тестирования подвели итоги четырех недель сбора данных, проходившего в июле. Отмечается, что женщина работает одновременно на трех работах — в кардиореанимации, детской стоматологии и клинике косметологии. Пережив смерть мужа, одна воспитывает маленького ребенка. Факторами усталости, по ее словам, стали высокий уровень ответственности за жизни детей и взрослых и чувство вины перед ребенком из-за частого отсутствия дома.

В качестве приза финалистка отправится на восстановление в Сочи.

Анар Зейналов