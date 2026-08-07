В ярославском аэропорту сняли ограничения
Росавиация сняла ограничения в ярославском аэропорту, которые были введены вечером 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Воздушная гавань не могла принимать и выпускать самолеты в период с 19 часов 6 августа до 5 часов 7 августа. На этот период рейсов запланировано не было, поэтому ограничения не привели к их отмене или задержке.
Режим беспилотной опасности в Ярославской области в последний раз объявлялся ночью 6 августа. Тогда на регион была совершена самая крупная атака беспилотников, пострадали четыре человека.