В ярославском аэропорту сняли ограничения

Росавиация сняла ограничения в ярославском аэропорту, которые были введены вечером 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Воздушная гавань не могла принимать и выпускать самолеты в период с 19 часов 6 августа до 5 часов 7 августа. На этот период рейсов запланировано не было, поэтому ограничения не привели к их отмене или задержке.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области в последний раз объявлялся ночью 6 августа. Тогда на регион была совершена самая крупная атака беспилотников, пострадали четыре человека.

Алла Чижова