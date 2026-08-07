В Новороссийске утром 7 августа топливо отпускают на 27 АЗС

По состоянию на 09:00 7 августа в Новороссийске топливо отпускают на 27 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей и не более 30 или 50 литров на одну машину, сообщает городской муниципальный центр управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 22 АЗС, АИ-95 — на 21, дизельное топливо — на всех 27 работающих станциях. АИ-100 в городе временно нет. Еще шесть АЗС не отпускают топливо.

На станциях «Роснефти» в Цемдолине, на Мысхакском шоссе, в Кирилловке и Верхнебаканском доступно дизельное топливо. Бензин АИ-92 и АИ-95 на Мысхакском шоссе и в Кирилловке отпускают только по топливным картам.

На АЗС «Лукойла» на проспекте Дзержинского доступны дизельное топливо и бензин, при этом АИ-92 и АИ-95 отпускают по топливным картам. На станциях сети в Раевской, Цемдолине, на улице Суворовской, Куникова, Сухумском шоссе, а также в Глебовском представлены различные виды топлива. На АЗС в Верхнебаканском топливо отпускают по топливным картам.

На АЗС «Газпрома» в Натухаевской доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На станциях «Газпромнефти» на Сухумском шоссе и в Гайдуке есть дизель.

На АЗС Rusoil в Цемдолине доступны АИ-92, АИ-95 и ДТ. На станции «Татнефти» в Верхнебаканском — АИ-95 и ДТ. На АЗС «Уфим-нефть» в наличии АИ-92, АИ-95 и ДТ, за исключением станции на Сухумском шоссе, где отпускают АИ-92 и ДТ. На АЗС «Ягуар» в Натухаевской доступны АИ-92 и ДТ.

Информация актуальна на 09:00 7 августа и в течение дня может меняться. Водителей просят не закупать топливо впрок, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на работающие АЗС и не увеличивать очереди.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Анна Гречко