Украшение Ростова к Дню города подорожало на 2 млн рублей

На украшение Ростова к Дню города власти готовы направить 16 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Сумма оказалась на 2 млн больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ

Масштабных нововведений в декоративном оформлении не планируется, акцент будет сделан на традиционных элементах праздничного оформления. У центрального входа в парк Горького разместятся основные световые композиции: световая инсталляция с поздравлением «С Днем города», обновленный герб Ростова с LED-цифрами, обозначающими возраст города, а также пара светодиодных деревьев и флагштоки. Особое внимание привлечет обновленная цифра «7» на городском гербе. Часть декоративного оформления будет посвящена памяти А.М. Байкова.

В районе здания правительства Ростовской области гостей города встретит композиция «Ростов в моем сердце», дополненная шестью светодиодными деревьями. Знаковые для горожан световые вихри вновь украсят Ворошиловский мост и мост Стачки.

На площади Воинской Славы установят 34 флагштока с государственными флагами РФ, Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также Знаменем Победы. Флаги также появятся на площади Стачки, у Старо-Покровского храма в Покровском сквере и на Театральной площади.

Оригинальный элемент оформления станут баннеры с детскими рисунками, которые украсят городские ограждения.

Все работы по монтажу праздничного оформления должны быть завершены до 3 сентября. День города в 2026 году проведут 20 сентября.

Наталья Белоштейн