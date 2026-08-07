Одному из обвиняемых по делу о похищении жены совладельца «Ново-Трейд» грозит пожизненное

Прокуратура потребовала назначить пожизненное лишение свободы одному из обвиняемых по делу о похищении и убийстве Юлии Григоренко, супруги совладельца новороссийской компании «Ново-Трейд» Романа Григоренко. Прения сторон состоялись 6 августа в Краснодарском краевом суде, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Государственный обвинитель Наталья Каликанова попросила суд назначить Карену Торояну пожизненное заключение в колонии особого режима со штрафом 500 тыс. руб., а второму фигуранту дела Ашоту Агаяну — 21 год лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 400 тыс. руб. По словам прокурора, общественная опасность Торояна является исключительно высокой, а отягчающим обстоятельством в его случае выступает рецидив, поскольку ранее он уже был осужден за насильственное преступление. В качестве смягчающего обстоятельства для обоих подсудимых обвинение указало явки с повинной по ряду эпизодов.

Прокуратура также считает обоснованным взыскание компенсации морального вреда в пользу потерпевших: 11,1 млн руб. с Торояна и 10,5 млн руб. с Агаяна.

По версии следствия, организатором преступления был Ридван Алиев, который скончался вскоре после задержания. Тороян и Агаян частично признают вину.

Обвинитель заявила, что заявления подсудимых о намерении отправиться в зону специальной военной операции не могут рассматриваться как смягчающее обстоятельство, поскольку, по мнению прокуратуры, они были сделаны с целью избежать уголовной ответственности.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года Юлия Григоренко была похищена на улице в Новороссийске. Позднее ее тело с ножевыми ранениями обнаружили в лесном массиве. После убийства Роман Григоренко получил сообщение с требованием выкупа в размере 26 биткойнов, что на тот момент соответствовало примерно 87 млн руб.

По данным следствия, Алиев ранее был осужден за разбой и впоследствии помилован после участия в СВО. Вернувшись в Новороссийск, он начал планировать нападения на состоятельных жителей города. Следователи считают, что жертвой Юлия Григоренко стала после того, как Алиев обратил внимание на автомобиль BMW новой модели, которым она пользовалась.

Тороян и Агаян утверждали, что Алиев вовлек их в преступление, представившись руководителем группы по борьбе с украинскими диверсантами и пообещав награды и содействие в трудоустройстве в правоохранительные органы.

Помимо убийства Юлии Григоренко фигурантам также вменяются два эпизода угона автомобилей с похищением их владельцев. По версии обвинения, эти машины использовались для слежки за семьей Григоренко и подготовки похищения. Владельцев автомобилей впоследствии освобождали.