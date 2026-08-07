На Дону с начала года ликвидировали 10 свалок на сельхозземлях

В Ростовской области с начала года при повторных обследованиях зафиксировали ликвидацию 10 несанкционированных свалок на сельскохозяйственных угодьях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Общая площадь очищенных участков превысила 2 га. Незаконные места размещения строительного и бытового мусора устранили собственники на землях в границах Азовского, Волгодонского, Каменского, Обливского и Сальского районов.

К примеру, в октябре 2025 года в Волгодонском районе при обследовании сельхозземель специалисты выявили очаг складирования бытовых отходов и строительного мусора площадью почти 1,9 тыс. га. Правообладателю участка — юридическому лицу — выдали предписание с требованием ликвидировать свалку и ввести угодья в оборот. По итогам повторного обследования нарушение устранено: участок возвращен в сельскохозяйственное использование.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что захламление сельхозземель в Ростовской области сократилось на 9%.

Константин Соловьев