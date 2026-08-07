В Казани здание Минэкологии Татарстана отремонтируют за 295 млн рублей

В Казани на капитальный ремонт административного здания Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана направят 295 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести строительно-монтажные работы, модернизировать инженерные и технические системы, благоустроить территорию, а также закупить оборудование, мебель и инвентарь.

Работы должны завершиться до 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Анар Зейналов