На Кубани переработали первые 500 тысяч тонн свеклы нового урожая

Сахарные заводы Краснодарского края переработали первые 500 тыс. т сахарной свеклы нового урожая и произвели около 55 тыс. т сахара. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, к настоящему времени аграрии убрали свеклу с 8,2 тыс. га. Всего в 2026 году уборке подлежит 232 тыс. га посевов. Прием урожая ведут 14 сахарных заводов региона.

Губернатор отметил, что Краснодарский край остается крупнейшим производителем сахара в России и обеспечивает продукцией Южный федеральный округ, а также поставляет сахар в другие регионы страны.

По данным краевых властей, на Кубань приходится 17,5% общероссийского производства сахара и весь объем выпуска этой продукции в Южном федеральном округе. В 2025 году предприятия региона переработали 7,8 млн т сахарной свеклы и произвели 1,1 млн т сахара.

Вячеслав Рыжков