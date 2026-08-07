«Мостводоканал» сократил время ремонтных работ на 61,6%

Ресурсоснабжающая организация Мостовского района «Мостводоканал» сократила время протекания рабочих процессов на 61,6%, а их трудоемкость — на 63,8%. Результат получен в рамках регионального проекта «Бережливый регион», сообщает онлайн-платформы производительность.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Оптимизацию предприятия проводили эксперты Регионального центра компетенций с использованием инструментов бережливого производства. Специалисты пересмотрели операционные процессы, в том числе сократили лишние перемещения сотрудников, оптимизировали логистику на площадке и изменили систему хранения инструментов.

Кроме того, ускорили выдачу товарно-материальных ценностей со склада и стандартизировали действия аварийных бригад непосредственно на месте проведения работ. Это должно сократить простои при устранении аварий на коммунальных сетях.

В аварийно-диспетчерской службе внедрили электронный журнал учета заявок. На складе и в аварийно-ремонтной машине применили принципы системы 5С — подхода к организации рабочего пространства, который предполагает сортировку, порядок и стандартизацию рабочих процессов.

Также специалисты разработали стандарт замены полиэтиленовой трубы низкого давления. По данным краевого министерства экономики, это позволило унифицировать действия бригад и повысить скорость проведения восстановительных работ.

«Мостводоканал» участвовал в проекте в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». В Краснодарском крае поддержку предприятиям также оказывает Региональный центр компетенций в рамках проекта «Бережливый регион».

Ранее сообщалось, что в Приморском, Центральном и Южном районах Новороссийска днем 6 августа произошло аварийное отключение электроснабжения. По информации городского МЦУ, аварийная бригада уже направлена на место происшествия. Специалисты устанавливают причины отключения и проводят необходимые работы для восстановления электроснабжения.

Анна Гречко