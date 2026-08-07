В Петербурге и Ленобласти из оборота изъяли более 8,5 тонны мясной продукции

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подвело итоги проверок предприятий, занимающихся производством, хранением и реализацией мясной продукции, за первое полугодие 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор выявил нарушения при продаже мяса в Петербурге и Ленобласти

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Роспотребнадзор выявил нарушения при продаже мяса в Петербурге и Ленобласти

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За шесть месяцев специалисты исследовали более 3,5 тыс. проб мясной продукции, из которых свыше 2,7 тыс. были отобраны в Санкт-Петербурге и более 800 — в Ленинградской области.

По результатам лабораторных исследований около 2% образцов не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям, еще 4% — по физико-химическим. При этом нарушений по санитарно-химическим и паразитологическим показателям не выявлено. Также эксперты не обнаружили в исследованной продукции генетически-модифицированных организмов и радиоактивных веществ.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты выявили случаи реализации мясной продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов. В результате из оборота было изъято более 8,5 тонны продукции.

По всем установленным фактам нарушений виновные юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Матвей Николаев